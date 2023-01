Manutenzione stradale in Alto Molise, Orlando: «Poggio Sannita esce dall’isolamento»

Dopo anni di assenza e di trepida attesa si torna vedere qualche intervento manutentivo sulla viabilità disastrata dell’Alto Molise. Evidentemente il cambio di passo impresso in Provincia dal presidente Alfredo Ricci ha fatto e fa la differenza. Inoltre la presenza in maggioranza del consigliere di Agnone, l’avvocato Vincenzo Scarano, considerato influente “braccio” destro del presidente Ricci del quale è anche collega a livello professionale, pare aver ricentrato il baricentro dell’azione e dell’attenzione amministrativa, in materia di viabilità, proprio nell’Alto Molise solitamente dimenticato dalle istituzioni. Forse anche un bilanciamento di servizi viari, vista la perdurante chiusura al traffico del viadotto sul Sente che ha acuito la percezione e situazione oggettiva di isolamento dell’entroterra montano del Molise. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati eseguiti interventi di manutenzione su alcune arterie stradali di competenza provinciale.

Nel dettaglio sono stati realizzati lavori di manutenzione lungo la Sp 73, nel tratto dal bivio della Fascianella verso Sprondasino, ma sono già previsti ulteriori interventi sulla Sp 71, nel tratto da Agnone alla Fondovalle Verrino, sulla Sp 74 per il tratto che interessa i centri abitati di Belmonte del Sannio, Villacanale, Agnone e Poggio Sannita.

Un’attenzione quasi inedita alle strade dell’Alto Molise, che spinge il sindaco di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando, a ringraziare pubblicamente la Provincia pentra e i suoi amministratori: «In merito agli interventi di manutenzione stradale della provinciale 73, bivio Fascianella- Sprondasino, vorrei ringraziare, innanzitutto, il presidente Alfredo Ricci che, da tempo informato della grave situazione, aveva assicurato il suo interessamento, e il consigliere provinciale Vincenzo Scarano, con delega ai trasporti, che si è prontamente attivato non appena ha potuto disporre dei finanziamenti per l’area interna “Alto Medio Sannio”, e il nostro consigliere comunale Ranieri Policella che ha collaborato fattivamente con i suddetti interlocutori. – dichiara alla nostra redazione il primo cittadino Orlando – Il consigliere Scarano ha assicurato anche un prossimo intervento sul tratto che interessa Poggio Sannita, Villacanale, Agnone, anch’esso da lungo tempo bisognoso di essere messo in sicurezza. Con i lavori di sistemazione della frana di Castel di Croce, a suo tempo finanziati dalla Regione Molise, che da anni ha interrotto la viabilità stradale della Sp 73 e con l’intervento successivo di rifacimento dell’asfalto del tratto interessato, che effettuerà la Provincia, il territorio di Poggio Sannita, i suoi cittadini e le aziende agricole presenti su quel territorio, hanno avuto e avranno notevoli benefici, considerando anche lo sviluppo turistico che si avrà con il ripristino della nostra parte del tratturello storico Sprondasino-Castel Del Giudice, parte integrale del progetto dei Tratturi in via di attuazione».

Francesco Bottone