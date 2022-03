“Maratona di solidarietà” per l’Ucraina in guerra, Castiglione e Schiavi presenti

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la consegna delle donazioni presso l’Università di Chieti, la “Maratona di solidarietà” per il popolo ucraino che ha visto coinvolte le comunità di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. Promotrici dell’iniziativa Marialaura Magnacca e Sara Franceschelli, quest’ultima che lavora presso l’ateneo teatino. E dopo una settimana circa di raccolta di beni di prima necessità e viveri a lunga conservazione, nelle ultime ore i volontari hanno consegnato tutto il materiale donato presso l’università del capoluogo, da dove sarà smistato dove serve attraverso i canali ufficiali attivati per l’occasione.

«Un grazie a Giancarlo Campati, Barbara Tatangelo e Maurizio Pinnella, i quali hanno esteso questo momento solidale anche a Schiavi d’Abruzzo. – commenta Marialaura Magnacca, già consigliere comunale di Castiglione – Un grazie anche al mio capo Lella Mario, il quale mi ha dato la disponibilità dell’ufficio per creare un punto di raccolta. Grazie a Cianci Fabiana, che si è unita a noi anche con l’iniziativa “Dona una pantofolina”.

Grazie a tutti i volontari, Marta Franceschelli, Marisa Nozzi, Beniamino Palucci, Mario Franceschelli, Luigi Sciartilli, Vincenzo Piccirilli che da subito ha dato la sua disponibilità per il trasporto e alla mia mamma che mi sostiene e mi ha aiutato tantissimo in questi giorni. Ma sicuramente il grazie più grande va a tutti i castiglionesi e schiavesi, al vostro buon cuore e alla vostra generosità. Tutto il merito dell’ottima riuscita di questa iniziativa è vostro. Vi ringrazio, con la speranza che la guerra termini il più presto possibile e la pace torni presto per tutti».