Viabilità, 31 milioni di euro alla Provincia che gestisce la “mulattiera”

La ex statale Istonia che collega l’Alto Molise con l’Alto Vastese, ribattezzata “mulattiera”, potrebbe presto essere sistemata anche nel tratto abruzzese. Giungono infatti da oltre confine notizie confortanti in merito all’assegnazione di fondi destinati al miglioramento della viabilità.

«Una buona notizia per il nostro territorio: è arrivato il via libera della Conferenza Stato-Città all’assegnazione delle risorse in favore di Province e Città metropolitane per la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. – spiega infatti la parlamentare Carmela Grippa, che già in passato si è occupata della ex statale Istonia e del viadotto Sente in particolare – Ci sono oltre 115 milioni di euro a disposizione dell’Abruzzo per la manutenzione di ponti, viadotti e della rete viaria secondaria. Di questi, circa 31 milioni sono destinati alla provincia di Chieti». Proprio quella Provincia confina con l’omologo ente di Isernia ed entrambi gestiscono, ciascuno per il tratto di competenza, il tracciato dell’ex statale Istonia appunto, il percorso alternativo tornato improvvisamente utile dopo la chiusura al traffico del viadotto “Longo”, quello sul Sente. «Si tratta di fondi provenienti da due provvedimenti distinti presenti nella Legge di Bilancio 2022. – spiega nel dettaglio la parlamentare – Il primo, dedicato alla messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti, per il periodo 2024-2029, prevede 65,5 milioni per l’Abruzzo e 16,6 milioni per la provincia di Chieti. Il secondo, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria ferroviaria, riguarda il periodo 2025-2029 e stanzia circa 50 milioni per la Regione e 14,5 milioni per la provincia di Chieti».