Matteo Gigliozzi spegne 18 candeline, auguri speciali dalla famiglia

“Diventare maggiorenne non è solo spegnere 18 candeline, ma è l’inizio di una nuova vita ricca di speranza in cui diventi più responsabile e maturo, ma per noi sei già meraviglioso. Potremmo dirti tante altre belle parole, ma per noi è importante che ricordi che saremo sempre a un passo da te, pronti a sostenerti ogni volta che ci cercherai”. E’ il messaggio di auguri che i genitori Marcello e Adriana, la sorella Sofia, la nonna Cristina, la fidanzata Francesca, gli zii e i parenti rivolgono a Matteo Gigliozzi che oggi – lunedì 21 novembre – spegne le 18 candeline. Auguri anche dalla redazione de l’Eco online.

