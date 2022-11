Segnaletica orizzontale dipinta sull’erba, succede sulle provinciali dell’Alto Vastese (IL VIDEO)

Si tratterà sicuramente di una innovativa tecnologia sperimentale, oppure della spiccata propensione artistica di qualche operaio che deve aver preso troppo alla lettera il termine “dipingere” o che magari ha una relazione particolare con qualche tipo di erba, altrimenti non si spiegherebbe ciò che mostrano incontrovertibilmente le foto che pubblichiamo.

Non avete le traveggole e quello in questione non è un campo di calcio con le linee laterali appena segnate con il carrello del gesso come si faceva un tempo. Si tratta, è proprio così, della segnaletica orizzontale realizzata giorni fa su una provinciale dell’Alto Vastese: in alcuni tratti la striscia che delimita la carreggiata è stata dipinta direttamente sull’erba.

Il tratto in questione, sul territorio comunale di Torrebruna, è stato interessato, nei giorni scorsi, da lavori nell’ambito di quei «ventotto interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade provinciale per una spesa complessiva di quasi 3 milioni di euro» di cui parlava il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, «segno della grande attenzione che abbiamo riservato alla tutela e alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e quale risposta concreta agli amministratori e ai cittadini».

I prossimi interventi sono previsti nell’immediato sulle provinciali del cosiddetto “DISTRETTO 6” e nello specifico: SP 162 “Carpineto S. – Castiglione M. M.” (che collega i comuni di Carpineto Sinello, Fraine e Castiglione Messer Marino), SP 183 “Traversa di Liscia” (che collega il comune di Liscia con il comune di San Buono), SP 198 “Castiglione – Castelguidone” (che collega i comuni di Castiglione Messer Marino, Schiavi d’Abruzzo e Castelguidone), SP 205 “Monte Pizzuto” (che collega il comune di Schiavi d’Abruzzo con Torrebruna), SP 216 “Ex SS 364 di Atessa” (che collega i comuni di Atessa, Tornareccio e Colledimezzo).

Tra strisce ed erba se ne vedranno delle belle…