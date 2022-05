Mariagrazia Lalli alla 100 km del Passatore: «Non solo una gara, ma un viaggio interiore fisico e mentale»

Per la prima volta nella storia una donna di Castiglione Messer Marino ha preso parte alla “100 km del Passatore“, la celebre corsa su strada, giunta alla 48esima edizione, che parte da Firenze e, cento chilometri dopo, si conclude a Faenza. Ed è stata anche la prima donna della squadra podistica “Il Crampo” di Lanciano a prendere parte all’evento sportivo.

A rappresentare Castiglione e l’intero Alto Vastese c’era Mariagrazia Lalli. «Ho creduto in questo sogno lungo 100km. – racconta a caldo alla nostra redazione – Ho vissuto un’esperienza straordinaria, è stata non solo una gara, ma un viaggio interiore fisico e mentale. Ho avuto momenti difficili, quando il mio fisico è stato messo a dura prova, soprattutto alla Colla dove ho sentito tanto freddo e mi sono sentita abbandonata: correre durante la notte, da sola, non mi era mai successo.

Attraversare i paesini nel cuore dell’Appennino tosco emiliano, vedere l’alba, le persone del posto che facevano il tifo per noi… scene che rimarranno stampate nella mia testa. Una gara difficile, tra il sonno le bolle ai piedi, gli ultimi 15 km riuscivo solo a camminare. Un abbraccio alla mia famiglia che mi ha sostenuto e incoraggiata, ai miei amici che da casa mi hanno sostenuto con i loro messaggi, vi voglio bene».