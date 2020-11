Marijuana: 22 grammi nascosti in auto, denunciato giovane molisano

I Carabinieri della stazione di Carpinone hanno denunciato in stato di libertà un giovane ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare il soggetto, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio svolti nell’arco serale, nell’ambito dei Comuni della giurisdizione, è stato sorpreso nel mentre viaggiava a bordo di una Fiat Panda unitamente ad altri amici con la sostanza stupefacente nascosta in auto.

I militari operanti, dopo aver intimato l’alt all’autovettura, risultata provenire da una località periferica, insospettiti hanno deciso di approfondire i controlli eseguendo una perquisizione dell’autoveicolo e dei rispettivi occupanti.

Nella circostanza, sotto un sedile, veniva rinvenuta una busta in cellophane, sigillata, nel cui interno era presente sostanza vegetale di colore verde, del tipo marijuana, dal peso complessivo di gr. 22 circa.

Il giovane si è assunta la titolarità del possesso della sostanza stupefacente rivenuta che è stata sequestrata e posta a disposizione dell’A.G. procedente.

Il risultato operativo conseguito evidenzia l’importanza e l’efficacia del costante diuturno controllo del territorio attuato dai reparti dell’Arma nelle varie realtà, che contribuisce a fornire efficaci risultati al contrasto del fenomeno della droga.

