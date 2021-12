Marijuana e hashish a bordo dell’auto, denunciato giovane del Chietino

Un 22enne di Torrevecchia Teatina, pizzaiolo, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli eventi risalgono alla tarda serata del 26 novembre scorso. Il giovane, durante un predisposto servizio finalizzato al contrasto dell’uso e spaccio di stupefacenti, veniva notato transitare sulla SS16 direzione Sud, sulla propria autovettura, a forte velocità. Il personale operante si metteva al suo inseguimento, riuscendo a fermarlo dopo circa un chilometro. Il giovane fermato appariva nervoso ed agitato tanto da attirare l’attenzione dei Militari che procedevano al suo controllo personale e veicolare che permetteva di rinvenire gr. 10 circa di sostanza stupefacente tipo Marijuana e gr. 0,50 di hashish, già divise in dosi, nonché bilancino di precisione, materiale per il suo confezionamento ed il denaro provento della presunta attività illecita posta in essere nella serata. Stupefacente che il 22enne aveva occultato all’interno dei propri slip nel tentativo di eludere i controlli. L’indagine veniva proseguita anche presso la sua abitazione di Torrevecchia Teatina ove si rinvenivano ulteriori gr. 9 di Marijuana e gr. 5 di hashish, nonché altro materiale per il confezionamento ed arnesi utilizzati per sminuzzare lo stupefacente. L’analisi delle chat telefoniche evidenziava l’attività illecita del giovane che riforniva i suoi clienti direttamente a domicilio approfittando della consegna delle pizze. Infatti in una occasione la droga veniva spacciata venendo occultata nel cartone della pizza da asporto. Le indagini proseguono per individuare gli assuntori e verificare se tra i suoi clienti del pizzaiolo vi siano anche minorenni.

