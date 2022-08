Martina e Walter dicono «sì» davanti a Dio e all’Arma dei Carabinieri, congratulazioni

Probabilmente in caserma è abituato a comandare, visti i gradi che porta sulle mostrine, ma ora ha trovato chi gli farà sbattere i tacchi e forse dire anche «Signorsì» tra le mura domestiche. Perché in casa, si sa, comanda sempre la signora, soprattutto se è una donna dell’Alto Molise. Scherzi a parte, il maresciallo dei Carabinieri Walter Scampamorte, comandante della stazione di Schiavi di Abruzzo, ha detto «sì», davanti a Dio e ai suoi commilitoni in grande uniforme, prendendo in sposa Martina Amicone di Poggio Sannita, giurandole di essere fedele sempre, di amarla, onorarla e rispettarla tutti i giorni della sua vita. Identico giuramento, che la impegna per l’eternità, è stato pronunciato davanti al ministro di Dio, dalla giovane e bella Martina, tra l’altro figlia del vicesindaco di Poggio Sannita.

E siccome si tratta di un matrimonio dell’Arma, non poteva mancare il picchetto d’onore, con le sciabole sfoderate, all’uscita degli sposi dalla chiesa, finalmente marito e moglie.

Alla splendida coppia gli auguri più cari e sinceri di ogni bene e felicità dall’amministrazione comunale di Poggio Sannita, di cui il papà della sposa, Tonino Amicone, è vicesindaco, da amici e parenti, dalla grande famiglia dell’Arma e dalla redazione dell’Eco, in particolare dal caporedattore Francesco Bottone.