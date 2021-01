Mascherine Odg per i giornalisti, Cimino: «Un piccolo gesto di rispetto per i colleghi»

«A fronte di un notevole sforzo, siamo riusciti ad acquistare delle mascherine da regalare ai colleghi. In particolare a coloro che esercitano la professione in prima linea, correndo rischi di contagio».

E’ quanto annuncia il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vicenzo Cimino.

«La distribuzione avverrà in accordo con i direttori delle testate giornalistiche molisane. – spiega Cimino – Poi ne daremo altre ai free lance. Un gesto di vicinanza ai giornalisti del Molise, eroi in questi mesi di pandemia e abbandonati dalle istituzioni, per lo meno sulle vaccinazioni, sui ristori, sulle prospettive di lavoro. La mascherina è quella lavabile, tra le migliori in commercio. So che rappresenta una goccia nel mare, ma è dai piccoli gesti che si vede l’amore e il rispetto per i colleghi».