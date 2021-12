Massi invadono la carreggiata sulla provinciale per Castelguidone, Carabinieri e Vigili del fuoco sul posto

Pericolosa caduta massi, questa notte, intorno alle ore una, lungo la sp198 km10 tra Schiavi di Abruzzo e Castelguidone. A causa del maltempo e verosimilmente della scarsa manutenzione, la rete di contenimento del costone della montagna si è squarciata, lasciando precipitare due grossi massi. Gli stessi hanno invaso la carreggiata in un tratto in curva, rappresentando un intuibile pericolo. I due massi sono stati evitati per un caso fortuito dagli utenti della strada che hanno poi diramato l’allarme.

Sul posto si è immediatamente recata la pattuglia dei Carabinieri di Castiglione Messer Marino, al comando del maresciallo maggiore Ivan Sammarone, che ha provveduto a presidiare la provinciale ostruita, con segnalazioni luminose accese, in attesa della quadra di Vigili del fuoco partita da Vasto. I Vigili, non senza fatica per via della neve presente sulla carreggiata, una volta raggiunto il luogo del distacco di materiale, hanno proceduto alla rimozione dei due grossi massi mediante l’utilizzo di un potente verricello ripristinando la fruibilità in sicurezza dell’arteria stradale.