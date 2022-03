Massimo Nicola Pellegrino: orgoglio molisano al tavolo verde

Il poker è da anni molto seguito in Italia, con un numero sempre maggiore di giocatori e anche di eventi dedicati a questo gioco. Sono milioni le persone che giocano online e molti di questi passano anche ai tornei dal vivo, dove alle fasi finali arrivano i migliori giocatori d’Italia.

Il bello del poker è che si può partire dal proprio pc e nel giro di qualche anno si può diventare protagonisti degli eventi nazionali ed anche internazionali. Nella nostra penisola solo pochi riescono a distinguersi a suon di vittorie e tornei conquistati, ma uno di questi porta in alto il nome del Molise. Stiamo parlando di Massimo Nicola Pellegrino, che da Campobasso sta conquistando la scena nazionale del poker.

Una carriera in ascesa

Noto nel mondo del poker con il nickname “ufics7”, Massimo Nicola Pellegrino è nato nel capoluogo molisano nel 1987 ed ha costruito le basi della sua carriera di successo con il poker online. Ovviamente non sono mancate le difficoltà comuni ad altri professionisti del poker, cioè il fatto di non essere spesso riconosciuti come dei veri e propri sportivi. Ma questo non ha fermato il player di Campobasso, che ben presto ha incominciato a mostrare uno talento non comune sul tavolo verde.

Gli inizi non sono stati facili, ma grazie alla perseveranza è riuscito ad ottenere risultati sempre migliori sulle principali piattaforme di gioco. Qui infatti sono presenti casinò di tutti i tipi, varie poker room e anche formule innovative come Blast Sit & Go – Il poker a tempo con Jackpot. L’impegno nel suo caso ha sicuramente pagato perché Massimo Nicola ha iniziato in breve tempo a scalare i ranking, diventando uno dei nomi più in vista a livello nazionale.

Il punto di svolta della sua carriera avviene nel 2014 quando trionfa in un evento a Saint Vincent. In occasione della quarta tappa della sesta stagione del circuito IPT, Italian Poker Tour, presso il prestigioso Casinò de La Vallèe. Il player molisano ha superato i 363 partecipanti e si è aggiudicato l’ambita “Picca” oltre ad un premio in denaro di 65.000 euro.

Oltre al poker, un’attività in proprio in Molise

Massimo Nicola Pellegrino ha dimostrato di ottenere successo anche in altri ambiti oltre al poker, dimostrandosi anche un ottimo imprenditore. Il senso degli affari e la capacità di investire in modo profittevole è una caratteristica che hanno diversi poker player e così è anche per il campione molisano.

L’aspetto interessante è che Massimo Nicola ha pensato di puntare proprio sul Molise per la sua attività, che ovviamente è legata al mondo del poker: ha aperto infatti una sala da gioco nella sua città, Campobasso. Ovviamente non si tratta di un casinò – in Italia per legge ce ne sono solo quattro, tutti al nord – ma di un luogo in cui poter giocare a poker online e non solo.

Il locale è un punto di ritrovo per gli appassionati di poker della regione, ma è anche un modo per avvicinare più persone possibile al poker professionistico. Non solo, questo luogo dedicato permette anche di scoprire nuovi talenti e di fare formazione di alto livello, una cosa davvero rara in Italia. I giocatori più talentuosi nella sala da gioco hanno a disposizione i consigli di un player di grande esperienza, che consentono di migliorare molto più velocemente.

Quella che Massimo Nicola Pellegrino ha creato a Campobasso è una vera e propria eccellenza a livello italiano nel mondo del poker e del gaming in generale. Inoltre, ha anche creato i suoi guadagni per creare nuove opportunità nella sua terra, come ad esempio nuovi posti di lavoro. Per questo si può certamente dire che il player sia un orgoglio per la città molisana e per l’intera regione.

Negli ultimi tempi

Nell’ultimo periodo Massimo Nicola Pellegrino ha avuto modo di farsi notare in diversi tornei, tra cui il sesto evento del circuito WSOP (World Series of Poker). L’evento tenutosi al King’s di Rozvadov, in Repubblica Ceca, ha visto ottenere buoni risultati a diversi giocatori italiani tra cui il player molisano, che è tra i 42 giocatori a passare al Day2 con un premio minimo garantito. Per il futuro non possiamo che… auspicarci i migliori risultati a livello nazionale ed internazionale, con gratitudine per tutto quello che ha fatto per il Molise finora.