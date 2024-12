Materiale esplodente sequestrato in Alto Sangro, denunciate due persone

Sono state quasi 420 le pattuglie dei carabinieri impegnate in tutta la provincia aquilana nei giorni delle festività natalizie appena trascorse, in attuazione delle decisioni assunte in occasione delle riunioni del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presiedute dal Prefetto, che ha inteso rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sulle strade.

Il numero dei servizi è stato incrementato al fine di contrastare le attività illecite e per assicurare la sicurezza sulle strade, anche nell’ottica del traffico veicolare aumentato e dell’ondata di maltempo che ha colpito parte della provincia con vento forte ed abbondanti nevicate.

Ed infatti sono stati 24 gli interventi operati sulle strade per curare la viabilità compromessa dalla neve o dalla presenza di ostacoli a causa del forte vento.

Ben 12 i sinistri stradali su cui sono intervenuti i militari dell’Arma per effettuare i rilievi di legge, il più grave dei quali è accaduto a Scurcola Marsicana ed ha coinvolto un 48enne del posto, successivamente risultato positivo all’alcol. Per lui è scattato il ritiro della patente e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Sono 14, invece, gli interventi svolti in soccorso di automobilisti rimasti bloccati dalla neve. Tra questi spicca quello svolto la mattina della Vigilia in un paese della Valle Peligna a beneficio di un’auto che trasportava una persona dializzata che non riusciva a raggiungere l’ospedale.

Sono stati circa 950 i veicoli sottoposti a verifica e oltre 1100 le persone identificate nel corso dei controlli, effettuati anche nei pressi di stazioni ferroviarie e terminal bus, luoghi in cui è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza. In occasione di tali servizi, i carabinieri di Avezzano hanno segnalato alla Procura della Repubblica un 29enne di origine straniera per aver colpito un connazionale con una bottigliata.

Numerosi anche i controlli alle persone agli arresti domiciliari o sottoposte ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne, nonché quelli negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali che vendono fuochi pirotecnici. Nel corso di tali controlli, in un paese dell’alto Sangro è stato sequestrato un quantitativo pari a quasi 22 Kg di batterie pirotecniche ed altro materiale esplodente, con la conseguente segnalazione di due persone all’autorità giudiziaria.

Una quindicina, infine, gli automobilisti sanzionati per violazioni del codice della strada.