«Non siamo in balìa degli eventi, il Paese ha tenuto». E il grazie, sentito, a nome del popolo italiano, alle Forze armate e alle Forze di polizia per gli sforzi profusi nel far fronte all’emergenza sanitaria.

Sono alcuni passaggi del discorso di fine anno del presidente della repubblica, Sergio Mattarella. «Vaccinarsi è un dovere per chi lavora a contatto con i più fragili ed è una scelta di responsabilità».

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI