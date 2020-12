Saia agli agnonesi: «Il futuro sta già germogliando, fiducia nella ricerca scientifica»

Pubblichiamo, di seguito, il testo del videomessaggio agli agnonesi del sindaco Daniele Saia.

Cari agnonesi,

L’anno 2020 volge al termine. E’ stato un anno impegnativo per tutti, la pandemia ha sconvolto il trascorrere naturale delle nostre vite. Un anno di privazioni, sofferenze e distanze. Un anno che ci ha visti a marzo completamente inermi di fronte ad un nemico invisibile. Un anno che ci ha fatto riscoprire anche la forza della nostra resilienza, che con coraggio e determinazione, ci ha permesso di superare momenti di grande smarrimento. Ognuno di noi, nel proprio cammino, ha vissuto momenti duri, ma li ha superati con forza e determinazione.

Ed è proprio con quella volontà, con quella passione che dobbiamo rivolgerci al futuro che sta germogliando. Quello che ci attende è un futuro di speranza, di fiducia nella ricerca scientifica. Infatti, qualche giorno fa, sono state rese disponibili le prime dosi di vaccino anti-Covid. Questo significa che la strada tracciata dalla ricerca scientifica sta dando i propri frutti. Ciò non toglie di dover comunque prendere parte alla sfida dell’oggi, che ci impone di rispettare le norme di prevenzione. Soprattutto in questa particolare serata, che avremmo voluto sicuramente trascorrere in piena libertà con i nostri cari e amici, dobbiamo mostrarci rispettosi e onorare la memoria di coloro i quali hanno perso la sfida contro il virus. Il mio pensiero va, in particolar modo, ai nostri cari concittadini scomparsi.



Nonostante questi tempi così difficili, la fiducia che ci avete concesso nei giorni del 20 e 21 settembre, ci ha spinto con tanta voglia di fare alla guida del nostro amato paese. Consapevolmente ci siamo messi subito all’opera perché siamo consci di non poter perdere neanche un minuto nella gestione amministrativa. Le linee programmatiche portate avanti dal gruppo di Nuovo Sogno Agnonese sono state tarate sulle esigenze obiettive della comunità e spaziano dal rilancio socio-economico, all’innovazione culturale e al progresso. L’esigenza prioritaria della comunità in questo momento storico era quella di ottenere l’effettuazione dei tamponi diagnostici Covid-19 qui sul territorio. L’Amministrazione comunale ha lavorato affinché tutto questo fosse possibile e con determinazione siamo arrivati all’apertura del centro di raccolta presso Lo Chalet.



Abbiamo anche lavorato per una riorganizzazione funzionale degli uffici comunali in modo da efficientarli e rinnovarli in futuro. Tali iniziative ci permetteranno di ottenere risultati visibili a lungo termine. Abbiamo redistribuito i fondi provenienti dalla macchina statale e da quella europea nel modo più equo ed efficace. Abbiamo iniziato e continueremo a realizzare migliorie al mondo urbano, valorizzandolo nel migliore dei modi. Continueremo nella difesa dei diritti della popolazione dei paesi di montagna e per questo la lotta per il riconoscimento dell’ospedale San Francesco Caracciolo come Ospedale di Area Disagiata per noi è una priorità. Accelereremo la realizzazione di tutte le progettazioni previste dalla SNAI e dal GAL per il nostro territorio. Ci faremo trovare pronti per intercettare le opportunità che la nuova programmazione del Recovery Plan ci metterà a disposizione.



Continueremo a lavorare con la stessa tenacia, dedizione e trasparenza che hanno contraddistinto il nostro percorso fino ad oggi.

L’augurio, mio e di tutta l’Amministrazione, è per un 2021 sereno e colmo di speranza. Un 2021 pieno di abbracci veri, sentimenti profondi e il ricongiungimento ad un senso di comunità ritrovata.

Il sindaco, Daniele Saia