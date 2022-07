Maturità, massimo dei voti per Sara Gualtieri e Antonello Ricci: auguri!

Erano anni, tanto che non si ha memoria precisa, che due studenti di Belmonte del Sannio, totalizzassero il voto più alto all’esame di Stato: il mitico 100. Ad ottenere il prestigioso risultato questa volta è toccato a Sara Gualtieri e Antonello Ricci.

Sara e Antonello hanno iniziato insieme il loro percorso nella scuola elementare di San Marco, ad Agnone, dove si sono contraddistinti in particolare per il loro grande amore per la lettura, basilare per sviluppare le altre qualità necessarie per eccellere. Così nella scuola media ‘Giuseppe Nicola D’Agnillo’ hanno dato riprova di notevole abnegazione, spirito critico, osservazione e analisi. Quindi Sara ha frequentato l’Itis ‘Leonida Marinelli’ di Agnone, sezione Elettrotecnici, mentre Antonello Ricci il liceo Scientifico ‘Majorana’ di Isernia, sezione Scienze applicate. Anche in questo caso si sono distinti in tutto il percorso scolastico fino a raggiungere il massimo dei voti all’ultimo miglio.

Ad entrambi, ai genitori Ascenzino Gualtieri, Annarita La Rocca, Attilio Ricci e Angela Orlando, ai fratelli e sorelle Carmela, Umberto, Giulia Gualtieri e Andrea Ricci i migliori auguri da parte di amici, parenti e dalla redazione de l’Eco online.