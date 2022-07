Maturità scientifica: Giuseppe Di Lella è da 100 e lode, congratulazioni

Un messaggio speciale per Giuseppe Di Lella arriva dalle colonne dell’Eco in occasione della maturità superata brillantemente presso il liceo scientifico “Raffaele Mattioli” di Vasto: «Congratulazioni a Giuseppe nostro con l’auguro di continuare ad avanzare in direzione dei tuoi sogni, per vivere la vita che hai sempre immaginato! Spero tu sappia quanto siamo orgogliosi di te e quanto ti vogliamo bene. Un abbraccio da zio Mari e tutta la famiglia».

