Mediazione linguistica, congratulazioni alla dottoressa Mariapia De Fanis

Le più vive congratulazioni alla dottoressa Mariapia De Fanis, da oggi laureata in Mediazione linguistica e comunicazione culturale.

La tesi è stata discussa in videoconferenza in collegamento da Montazzoli con l’Ateneo di Pescara.

Famigliari, parenti e amici festeggiano il brillante risultato accademico della neo dottoressa, raggiunto con tanto impegno e dedizione allo studio.

«Tanti auguri, Mariapia, stai costruendo il tuo futuro… che questo sia ricco di soddisfazioni. Lontani ma vicini. Ti vogliamo bene». E’ il messaggio speciale che le inviano i suoi cugini. Alle congratulazioni si associa anche la redazione dell’Eco.

