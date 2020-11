Sospetti casi Covid a scuola, la dirigente: «Accertamenti in corso, abbiamo attuato protocolli stringenti»

Potrebbero esserci i primi casi di positività al Covid19 nella popolazione scolastica di Castiglione Messer Marino. I sospetti positivi sono in via di accertamento mediante tampone molecolare da parte della Asl. Lo ha comunicato ai genitori, nel pomeriggio di oggi in videoconferenza, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, Anna Paolella.

La dirigente scolastica, Anna Paolella

«Siamo stati un’isola felice fino ad ora, ma oggi non è più così: abbiamo dei casi, nei nostri plessi, di alunni risultati positivi al test rapido e quindi in via di accertamento mediante tampone molecolare da parte della Asl. – ha precisato la preside – Possiamo tuttavia stare calmi e relativamente sereni, – ha rassicurato la dirigente – perché siamo consapevoli di aver attuato, in maniera anche più stringente di quanto previsto, tutti i protocolli operativi dettati dalle autorità sanitarie».

La dirigente ha riferito di essersi già messa in contatto con il Dipartimento di prevenzione della Asl per tutte le opportune azioni da intraprendere nel caso in cui i tamponi di controllo effettuati sugli alunni dovessero dare esito positivo. In base ai protocolli verrebbero messe in quarantena le classi frequentate dagli alunni accertati positivi, i cosiddetti “contatti stretti” delle ultime 48 ore. Analoghe misure di prevenzione potrebbero essere disposte, sempre dalla Asl, anche per i contatti stretti sugli scuolabus e sugli altri mezzi di trasporto scolastico. Sempre in termini di prevenzione, la dirigente ha assicurato che «i locali della scuola vengono sanificati e disinfettati costantemente» ormai da mesi.

Francesco Bottone