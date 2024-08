Medici del 118 per la provincia di Chieti, corso di formazione Asl per 75 posti

Un’opportunità di lavoro per i medici e di “salvezza” per il soccorso in emergenza, che soffre di una grave carenza di professionisti. Finalità doppia, dunque, per il Corso di Formazione promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, riservato a 75 medici. Sarà necessario, comunque, raggiungere il numero minimo di 20 iscritti per dare avvio al corso stesso.

Come previsto dalle norme, priorità di accesso, per 60 posti, sarà data ai professionisti che possiedono i seguenti requisiti: diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; abilitazione alla professione e iscrizione all’ Albo Professionale dell’Ordine dei Medici; medici titolari di incarico nei servizi di continuità assistenziale residenti nella ASL di Lanciano-Vasto -Chieti secondo l’anzianità di servizio. In caso di posti disponibili, corsia preferenziale sarà data anche ai medici incaricati nei servizi di continuità assistenziale, e a quelli residenti in provincia di Chieti iscritti nella graduatoria regionale; per i non iscritti ci sarà una riserva di 15 posti secondo un ordine di preferenza che prevede minore età al conseguimento del diploma di Laurea, voto di Laurea, anzianità anagrafica.

La durata del corso è di almeno 300 ore per un periodo non inferiore a 4 mesi, con un impegno settimanale che non potrà superare in media le 36 ore. I candidati dovranno garantire la presenza alle lezioni teoriche e la frequentazione dei tirocini pratici, senza possibilità di deroghe, secondo il calendario che verrà comunicato dal Responsabile organizzativo.

Non sono ammesse assenze per tutta la parte pratica. Il programma del corso comprende lezioni teoriche, esercitazioni simulate, tirocinio con frequenza nei reparti di urgenza e affiancamento di un tutor in Rianimazione e Sala Operatoria, Pronto Soccorso, Centrale operativa 118 e mezzi di soccorso, Cardiologia e Utic, Ostetricia (Sala parto) e Ortopedia (Sala gessi).

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 29 agosto, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC all’indirizzo info@pec.asl2abruzzo.it . Vanno redatte in carta semplice in modo conforme al modello contenuto nell’avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Può essere scaricato al seguente link : https://bura.regione.abruzzo.it/node/1019

È prevista una quota di iscrizione di 500 euro, a parziale copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva del contributo per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni simulate. La somma va versata sul conto corrente intestato alla ASL Lanciano Vasto Chieti – Banca Popolare dell’Emilia Romagna -, IBAN:IT80W0538715500000000549294 indicando la seguente causale: “Quota di iscrizione al corso di formazione per l’acquisizione dell’idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale”. Il versamento va effettuato al momento della comunicazione dell’ avvenuta ammissione al corso, prima del suo inizio, pena l’esclusione automatica. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al responsabile organizzativo del corso in occasione della prima convocazione.

Per la frequenza al corso i partecipanti non avranno diritto a compenso o rimborso, ma saranno assicurati con una polizza a carico dell’Azienda Sanitaria per il rischio infortunio e per responsabilità civile per danni