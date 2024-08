Enti locali: oltre 2,5 milioni di euro a sostegno delle Unioni dei Comuni

Sono stati pubblicati due Avvisi pubblici relativi alle attività delle Unioni dei Comuni per complessivi 2 milioni 595 mila euro. A renderlo noto è l’assessore con delega agli Enti locali, Roberto Santangelo.



Il primo Avviso, che ha una copertura finanziaria dell’incentivo pari ad 800mila euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, riguarda le disposizioni per la concessione dell’incentivo a favore delle Unioni di Comuni per l’avvio dell’esercizio associato di nuove funzioni fondamentali.



“A tal proposito, – ha dichiarato l’assessore – la Regione intende incentivare le politiche a sostegno dell’associazionismo comunale, con l’obiettivo specifico di migliorare e rafforzare le capacità istituzionali e amministrative delle pubbliche amministrazioni locali, promuovendo l’avvio dell’esercizio associato di nuove funzioni fondamentali dei Comuni. La scelta di spalmare il finanziamento su tre annualità – ha spiegato l’assessore – va letta proprio nell’ottica di garantire continuità ad un processo che punta a conferire maggiore efficienza, efficacia ed economicità ai servizi erogati dagli Enti locali”.



Tale Avviso, oltre a stabilire termini e modalità per l’accesso all’incentivo da parte delle Unioni di Comuni, prevede che il finanziamento della Regione sia compreso tra un minimo di 50mila euro ed un massimo di 150mila euro per ciascuna delle annualità 2024-2025-2026, per un valore complessivo del progetto presentato compreso tra un minimo di 150mila euro ed un massimo di 450mila euro.



Il secondo Avviso è relativo alle disposizioni per la concessione dell’incentivo a favore delle Unioni di Comuni per il rafforzamento e/o l’ampliamento di funzioni associate al 31 dicembre 2023. L’importo totale di tale finanziamento è pari a 195mila euro. L’incentivo finanziato per ciascun beneficiario è, invece, compreso tra un minimo di 10mila euro ed un massimo di 30mila euro per l’annualità 2024. Anche questo Avviso stabilisce termini e modalità per l’accesso, da parte delle Unioni di Comuni, all’incentivo.



Le domande di partecipazione, per entrambi gli Avvisi, possono essere inviate, a mezzo PEC, all’indirizzo dpa005@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15/10/2024.

