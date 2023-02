Medici di base: Gianfranco D’Andrea lascia l’alto Molise, al suo posto la dottoressa Bruna Battista

Lascia Agnone e l’alto Molise dove per 31 anni di cui 15 trascorsi al 118 dell’ospedale Caracciolo, 10 come medico di Medicina generale e 6 di guardia medica a Carovilli, ha operato con grande professionalità e umanità. Gianfranco D’Andrea passa il testimone alla dottoressa Bruna Battista. Da qualche settimana, D’Andrea ha preso servizio a Venafro e a lui va il più sentito ringraziamento da parte di centinaia di assistiti per quanto fatto quotidianamente. Un vero esempio di come un camice bianco deve comportarsi dentro e fuori lo studio o in una camera di ospedale. Ai ringraziamenti di tante comunità e dei suoi abitanti, che nel corso degli anni ha imparato a conoscere, si unisce quello della redazione de l’Eco online, testata con la quale ha sempre avuto un rapporto di collaborazione sincera. Per tutti trattatasi solo di un arrivederci, perché siamo sicuri che quando ci sarà bisogno, lui ci sarà sempre.

