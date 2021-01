Medici liberi professionisti e odontoiatri chiedono la vaccinazione in Molise

ANSA) – CAMPOBASSO, 22 GEN – Sono al momento 140 i medici e 120 gli odontoiatri liberi professionisti che hanno aderito alla richiesta di somministrazione del vaccino anti Covid. Si apprende dall’Ordine dei medici di Campobasso.

«Per tutti loro – si legge in una nota inviata a Regione, Commissario ad Acta per la sanità e Azienda sanitaria regionale (Asrem) – chiediamo che venga prontamente predisposta la vaccinazione volgendo ormai a conclusione la fase uno della campagna nel Molise. Abbiamo forte la convinzione che la nostra Regione, che così prontamente e con alta percentuale di somministrazione ha predisposto una efficace campagna vaccinale – prosegue la nota – possa ancora distinguersi con l'estensione del presidio vaccinale anche al personale di studio dei professionisti segnalati. A tal proposito ci preme di nuovo ricordare la necessità di rendere al più presto immuni operatori sanitari così capillarmente diffusi sul territorio e sempre più spesso in contatto con pazienti deboli e disagiati».