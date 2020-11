Medico e giocatore di baseball negli States, la storia di Andy Spognardi

Andrea Ettore Spognardi, detto Andy, campione di baseball e affermato medico. I suoi genitori emigrarono da Pescolanciano. A raccontare l’ennesima storia di successo legata all’emigrazione molisana verso le Americhe, ancora una volta è Geremia Mancini, presidente onorario “Ambasciatori della fame” che scrive. Andrea Ettore Spognardi nacque a East Boston, il 18 ottobre del 1908, da Domenico e Clotilde Martella. I suoi genitori erano nati a Pescolanciano, da dove, nel 1898, emigrarono alla ricerca del sogno americano. Domenico era un esperto ebanista e lavorò per la “Payne Furniture” di Boston. Clotilde, la mamma, rimase a casa con i suoi quattro figli: Al, due femmine e Andy il più piccolo. La famiglia visse nel quartiere Roslindale, in Washington Street di Boston. Andy si diplomò nel 1925 alla “Hyde Park High School”, in seguito frequentò la “Huntington school” e il “Boston College” e si laureò in medicina alla “Tufts College Medical school”. Fu medico al “St. Joseph’s Hospital” di Lowell in Massachusetts. Successivamente medico di base a Rosindale (quartiere residenziale di Boston) dove operò nel suo studio per mezzo secolo. Andò in pensione nell’estate del 1988. Nel giugno del 1940 sposò Mary O’Donnell (di origini irlandesi) che gli diede due figli: Andrew E. e Ramon. Ebbe ruoli preminenti nell’“American Medical Ass’ns”; “West Roxbury Medical Ass’n, “K. of C.” e nel “Boston College Varsity Club”. Andy Spognardi fu anche un affermato giocatore di baseball nella “Major League Baseball” (lega professionistica considerata il campionato numero uno al mondo) militando nella squadra dei “Boston Red Sox” (second base man). Esordì nella “Major League Baseball” il 2 settembre 1932. Ottenne la “Hall of Fame del Varsity Club” del Boston College. Andy Spognardi morì il 1 gennaio del 2000 a Boston in Massachusetts.

