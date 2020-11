Reumatologia Agnone, centro all’avanguardia dove arrivano pazienti da tutta Italia

Questa volta dall’ospedale San Francesco Caracciolo arriva una buona news. Negli ultimi giorni, infatti, la ‘Bureau Veritas Certification’, società accreditata da 60 organismi internazionali che si occupa di verificare e certificare l’organizzazione del lavoro, dei reparti e dell’attività clinica, ha riconosciuto la bontà dell’opera svolta dal centro di Reumatologia regionale diretto da Franco Paoletti. Tradotto significa l’aver riconosciuto all’Uosd di Reumatologia la certificazione ISO 9001:2015. In particolare le verifiche sono state compiute sulla progettazione ed erogazione del processo di diagnosi, cura e follow up del paziente affetto da artrite psoriasica e axial spa in regime ambulatoriale e day hospital. Con il passare degli anni, grazie al lavoro messo in campo quotidianamente dagli operatori sanitari, la Reumatologia del Caracciolo è divenuta un centro all’avanguardia e punto di riferimento per le regioni del Mezzogiorno. Una scommessa vinta in primis da Franco Paoletti che ha sempre creduto nel servizio offerto a migliaia di pazienti.

