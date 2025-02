Memorial Chef di cucina Giovanni Spaventa, tavola rotonda all’alberghiero di Villa Santa Maria

Domani 4 febbraio, alle ore 10, all’istituto alberghiero di Villa Santa Maria (Ch), si terrà la quarta edizione del Memorial Chef di cucina Giovanni Spaventa.

Giovanni Spaventa, apprezzato chef di cucina, è nato a Villa Santa Maria nel 1933 da una famiglia di cuochi, della quale ha seguito le orme. Figura di riferimento per l’arte culinaria, Spaventa è ricordato per le sue importanti esperienze in lussuosi alberghi e ristoranti italiani e per l’attiva partecipazione al mondo dell’associazionismo professionale.

Parteciperanno alla tavola rotonda di domani:

il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi Lorenzo Pace ,

, il presidente dell’Associazione Cuochi Valle del Sangro e sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore,

gli chef Giuseppe Tinari e Antonio Gaeta.

Durante l’evento sarà assegnato il premio “Chef di cucina Giovanni Spaventa” 2025.