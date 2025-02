“Storie ma non tanto”, Litterio presenta il suo libro nella sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama

«C’è un desiderio che va a spasso tra i pensieri e gli affanni della tua giornata; lo riconosci e cerchi di scacciarlo, ma quando per un attimo ti abbandona lo richiami e lo coccoli come un amore rubato. Sì, il mondo di mezzo è contraddittorio, lo scacci e lo cerchi, insomma lo odi e lo ami; è tuo, sei tu!».

Ogni capitolo è preceduto da un disegno realizzato da Roberta Di Laudo

Domenicangelo Litterio, docente e dirigente scolastico in pensione, originario di Castiglione Messer Marino, lancia il suo nuovo libro dal titolo “Storie ma non tanto”.

Su iniziativa del senatore Etelwardo Sigismondi, mercoledì 12 febbraio prossimo, presso la sala “Caduti di Nassirya” presso Palazzo Madama a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro. Un testo che, nelle intenzioni dell’autore, vuole essere un «confronto su “le terre di mezzo” d’Abruzzo». Oltre all’autore e al senatore Sigismondi, interverranno Gianni Letta, l’assessore regionale Tiziana Magnacca, l’avvocato Gabriele Sepio, il giornalista Giampaolo Colletti, il regista Walter Nanni. Modera i lavori Sara Vinciguerra.

Il senatore vastese Sigismondi, promotore dell’iniziativa culturale

«Sarà l’occasione anche per riflettere insieme sulle nostre terre di mezzo, le zone interne d’Abruzzo, e ringrazio gli illustri ospiti che hanno deciso di intervenire. – spiega l’autore Litterio – Per partecipare, potete seguire le istruzioni presenti sulla locandina oppure scrivermi in privato. In questo caso penserò io ad accreditarvi».