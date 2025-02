Menna: «Estendere denominazione Costa dei Trabocchi a tutte le uscite A14 del Chietino»

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha inviato una richiesta formale alla Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture della Regione Abruzzo, guidata dal presidente Emiliano Di Matteo, per estendere la nuova denominazione “Costa dei Trabocchi” a tutte le uscite autostradali dei caselli compresi nel tratto A14 da Francavilla al Mare a Vasto Sud-San Salvo.

La richiesta nasce dalla recente risoluzione che prevede la modifica della denominazione delle uscite autostradali di Val di Sangro in “Val di Sangro – Costa dei Trabocchi”.

“Il nostro contributo intende valorizzare in modo equo e coerente tutta la Costa dei Trabocchi, che come noto si estende nel tratto prospiciente il mar Adriatico tra Francavilla al Mare a San Salvo. È fondamentale evitare una politica regionale frammentaria e poco inclusiva, specie in casi come questo dove i territori chiedono di essere ascoltati e coinvolti. L’estensione della denominazione a tutti i caselli A14 della Costa dei Trabocchi permetterà di promuovere in maniera omogenea l’intero territorio, rafforzando l’identità turistica e culturale di questa straordinaria area costiera dove la Provincia ha realizzato la pista ciclopedonale Via Verde. Siamo disponibili, insieme ai sindaci della Costa dei Trabocchi, ad avviare un confronto costruttivo con la Commissione competente della Regione Abruzzo per discutere l’iniziativa” sottolinea il presidente Menna.