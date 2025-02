Agricoltura, Menna: «Rafforzare il dialogo con l’Europa perché è lì che si decide il futuro dei territori»

Agricoltura, con uno sguardo attento alle prospettive offerte dalla nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC), e alla necessità di innovazione e di soluzioni concrete per sostenere il reddito degli agricoltori e rafforzare la competitività del settore. E poi ancora automotive e futuro del Vastese e non solo nell’ambito della transizione ecologico-ambientale ed industriale.

Questi i temi dei due importanti incontri che si sono tenuti a Vasto venerdì alla presenza degli europarlamentari Stefano Bonaccini e Antonio Decaro.

“Ringrazio la Cia Agricoltori Italiani Chieti Pescara per il convegno che ha organizzato a Palazzo d’Avalos e che ha visto la presenza di agricoltori, associazioni di categoria e cittadini interessati al futuro del settore primario, e ringrazio al contempo gli imprenditori locali per aver raccolto l’invito per parlare e dialogare di transizione ecologica”, afferma il Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che, nell’estendere il ringraziamento a Stefano Bonaccini e Antonio Decaro per la presenza, ha ribadito quanto “sia necessario rafforzare il dialogo con l’Europa perché è lì che si decide il futuro dei territori. Una buona azione europea si ripercuote positivamente sul nostro Paese, sulle Regioni, sulle Province e sui Comuni”.

“Il Vastese e la provincia di Chieti – aggiunge il segretario del Circolo cittadino di San Salvo nonché componente della segreteria provinciale del PD di Chieti, Antonio Boschetti – rappresentano per l’Abruzzo un punto di riferimento per l’economia di questa Regione non solo dal punto di vista industriale ma anche dal punto di vista agricolo. E aver avuto con noi a Vasto e a San Salvo due europarlamentari nonché autorevoli esponenti politici che tanto hanno dato e fatto nei loro rispettivi ruoli da Presidente della Regione Emilia Romagna e da Sindaco di Bari, è un forte segnale di condivisione, di confronto, di dialogo e di relazione sul lavoro che stanno svolgendo in Europa su questi temi. Rafforzare l’incisività che questo territorio ha e deve avere per l’Abruzzo, e che nell’ultimo periodo si sta affievolendo, è quanto doveroso fare”.

“Il tessuto industriale del Vastese ha bisogno delle attenzioni che il Partito Democratico sta mettendo in atto a fronte di un disinteresse chiaro della destra di questo territorio. È sotto gli occhi di tutti che a fronte delle crisi che noi stiamo vivendo, in particolare nel comparto dell’automotive, la destra e i suoi rappresentanti, sono assenti. Noi abbiamo il dovere di interpellare gli europarlamentari più autorevoli per dare risposte “, rincara il Segretario del PD di Vasto, Simone Lembo.

“Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci per il lavoro che sta svolgendo, e un grazie alle tante amiche ed amici, compagne e compagni per il supporto, la vicinanza e l’affetto che ci mostrano e ci regalano non solo nei momenti elettorali il cui impegno e sostegno è lodevole, ma anche nei momenti in cui non si è chiamati al voto come la serata di venerdì. E’ questa la più bella dimostrazione che il Partito Democratico è una Famiglia, bella, unita ed aperta” concludono Menna e Boschetti che ringraziano quanti hanno partecipato alla serata conviviale tenutasi al Poseidon.

Presenti alla serata, oltre agli europarlamentari Bonaccini e Decaro, anche il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, il Segretario Regionale, Daniele Marinelli, il Segretario Provinciale di Chieti, Leo Marongiu, i segretari di circolo e gli amministratori locali di Vasto, San Salvo e del Vastese del Pd e non, “segno e dimostrazione che solo uniti si vince in un momento tra l’altro storico in cui più che mai è necessario rafforzare l’unità per contrastare e battere questa attuale destra, di governo regionale e nazionale”.