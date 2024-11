Messa in sicurezza della galleria Fonte Vallone, chiusa la provinciale per Belmonte del Sannio

Mentre si apprende che i lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente non partiranno prima dell’anno nuovo, come ammesso dall’Anas in risposta ad una sollecitazione dell’assessore regionale Michele Marone, la Provincia di Isernia mette mano alla sistemazione della viabilità in qualche modo a servizio di quella possente infrastruttura chiusa al traffico da oltre sei anni.

«Per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, sia nella galleria Fonte Valloni che sul viadotto Fonte Diana, da lunedì 18 novembre e fino ad ultimazione lavori, la strada 86 variante Sente resterà chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni verso Belmonte e località Sotto gli Orti». E’ l’annuncio pubblico del vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano. Nei giorni scorsi, infatti, il dirigente del settore tecnico della Provincia di Isernia, ha firmato l’ordinanza di chiusura al traffico della galleria Fonte Valloni e del viadotto Fonte Diana, per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmati.

Si tratta di un progetto di messa in sicurezza di ponte e galleria finanziato quattro anni fa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ora, finalmente, gli interventi devono iniziare e serve, quindi, interdire il traffico veicolare al fine di garantire la sicurezza delle maestranze impiegate e la transitabilità dei mezzi sul cantiere. Impossibile, dunque, attivare il cantiere il cantiere in presenza di traffico e dunque scattano i divieti, da lunedì e fino alla revoca dell’ordinanza.

«L’impresa esecutrice provvederà a mantenere costantemente efficace, sia di giorno che di notte, la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale» assicura l’architetto Luca Cifelli, dirigente del settore in Provincia. Il percorso alternativo da e per l’abitato di Belmonte del Sannio è assicurato percorrendo la strada provinciale 74 “Belmonte del Sannio”, mentre per ricollegarsi alla 86/var “Sente” si possono percorrere le strade comunali dal centro abitato.

«L’impresa esecutrice – si legge ancora nella determina dirigenziale della Provincia – resta unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi relativamente all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, inoltre, sarà a carico della stessa impresa tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso o in caso di particolare intensità del traffico». Una eventualità, quest’ultima, che probabilmente non avrà modo di presentarsi in ragione della consistenza demografica di Belmonte del Sannio.