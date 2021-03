Messa in sicurezza e riqualificazione energetica, 9 milioni di euro alle scuole del Molise

Il Ministero dell’Istruzione ha firmato il decreto di riparto che garantisce alle regioni 1 miliardo 125 milioni di euro destinati alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Si tratta di risorse stanziate con il decreto legge 104/2020 voluto dal Governo Conte 2. Al Molise andranno 9.058.533 euro di cui 6.661.802 euro alla Provincia di Campobasso e 2.396.730 euro alla Provincia di Isernia, per interventi di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica e per la costruzione di nuovi edifici scolastici.

In questo modo trova concretezza l’iniziativa del Governo Conte che, grazie all’allora ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto e stanziato il finanziamento per ridisegnare il panorama delle strutture scolastiche in un Paese che ha sempre lamentato carenze pesanti e generalizzate.

«Le risorse economiche sono assegnate direttamente alla Province, proprio come voluto da Lucia Azzolina, per velocizzare l’attribuzione dei fondi e quindi accelerarne l’utilizzo quanto più possibile. – spiega il parlamentare Antonio Federico – Toccherà quindi agli enti provinciali saper dare concretezza a questa opportunità. Le istituzioni, a qualsiasi livello istituzionale, hanno il dovere di ripagare l’impegno di migliaia di studentesse e studenti sconvolti dalla didattica a distanza e privati della socialità tra i banchi di scuola. Riuscire ad utilizzare presto e bene questi fondi può significare garantir loro istituti nuovi, più sicuri e più all’avanguardia, ciò che chiedono da anni. Ma può anche significare rimettere al centro l’importanza dell’istruzione: affinché il futuro abbia basi solide, esso dev’essere costruito partendo proprio dalla scuola».