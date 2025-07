«Non sei degno di amministrare né di esistere»: minacce contro il sindaco, indagini in corso

«Tu che dissacri il luogo dove riposano tutti i nostri cari non meriteresti neanche una parola. Sabato mattina ho trovato dei manifesti anonimi, affissi abusivamente con frasi “vaneggianti” per i lavori che si stanno svolgendo in contrada Fontacciaro, lavori di pubblica utilità, che serviranno a far arrivare acqua nelle case di molte persone. Accetto tutte le critiche, ma che siano costruttive e soprattutto firmate con nome e cognome, altrimenti a chi avrei dovuto rispondere?».

Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna, denuncia la comparsa in paese di frasi e minacce anonime nei confronti della sua persona.

«Oggi però si è superato ogni limite, imbrattare il cimitero e il centro anziani, con frasi senza senso… e soprattutto arrivare a minacciare di morte? Questo non lo posso accettare. – continua il sindaco – Oggi ho provveduto a comunicare l’accaduto alle autorità competenti che svolgeranno le indagini per risalire all’autore».