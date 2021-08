Mezzi agricoli minacciati dalle fiamme, salvati dal Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri ancora incendi nei territori del Basso Molise. Personale del distaccamento Vigili del fuoco di Termoli è stato impegnato per ore nel tentativo di circoscrive un fronte di fuoco evitando il coinvolgimento di abitazioni in contrada Buccaro, agro di Campomarino.



Squadre di Campobasso, coadiuvate da quelle giunte da Santa Croce, hanno impedito che il fuoco distruggesse un mezzo agricolo, nell’ambito di un secondo intervento in una contrada nel comune di Rotello. Anche in questo caso l’incendio era nelle immediate prossimità di abitazioni e aveva interessato già attrezzature e mezzi agricoli.