Spegne oggi le 18 candeline. Per l’occasione la famiglia le dedica questa frase: “A te Mariaconcetta per i tuoi 18 anni, auguri felicissimi da mamma Anna, papà Rolando e i tuoi fratelli Pamela, Alberto, Daniele e Stefano”. A Mariaconcetta le congratulazioni per il nuovo traguardo giungono anche da parte della redazione de l’Eco online.

Correlati