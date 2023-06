Mezzo pesante ribaltato, un ferito e traffico bloccato sulla diramazione via Casilina a Venafro

A causa di un mezzo pesante ribaltato, traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 6 “Diramazione Via Casilina ” al km 5,500 all’altezza di Venafro (Isernia). Nel sinistro si registra un ferito. Traffico deviato in direzione Roma sulla SS 85 Km 20+200 a Mignano Monte Longo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio