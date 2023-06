Perde il carico in galleria e si ribalta: paralizzato il traffico sulla statale 6 presso Venafro

Intervento in corso, da parte dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, all’interno della galleria sulla SS 6 “Casilina dir” nel territorio di Venafro (IS). Traffico bloccato in entrambe le direzioni a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.

Unico ferito l’autista del mezzo, già trasportato in ospedale dal personale del 118. Traffico in tilt a causa della chiusura della galleria con percorsi alternativi individuati dall’Anas: traffico deviato in direzione Roma sulla SS 85 Km 20+200 a Mignano Monte Longo.

L’arteria congiunge il Molise con l’autostrada A1 ed è inserita anche nella reta trans europea dei trasporti per la sua importanza strategica.

Sul posto anche Polizia Stradale, Anas e Carabinieri. Riapertura della strada prevista nel primo pomeriggio.