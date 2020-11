Michelina Sammarone va in pensione, il Caracciolo saluta un’altra storica infermiera

Un altro pezzo di storia dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ va in pensione. Dopo 41 anni trascorsi in corsia tra domeniche e festività al capezzale di centinaia di malati (perché questo era l’ospedale di Agnone fino ad un decennio fa), l’infermiera Michelina Sammarone godrà del meritato riposo. Sguardo severo, ma dal cuore immenso, Michelina saluta colleghi e medici del reparto di Medicina, l’unico sopravvissuto al nefasto riordino del comparto sanitario, con i quali ha avuto il piacere di lavorare fianco a fianco, notte e giorno. Inutile ribadire che da oggi mancherà la sua inconfondibile voce con cui ti accoglieva e il sorriso con il quale alleviava la malattia dei pazienti; mancheranno le sue battute e la forza nell’affrontare le difficoltà di tutti i giorni. A Michelina gli auguri più sentiti per una meritata pensione giungono dai figli Mario e Walter, dai parenti e colleghi tutti, ai quali si unisce l’abbraccio e il GRAZIE di cuore per quanto fatto della redazione de l’Eco online.

Correlati