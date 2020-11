Sversa liquami in un torrente, denunciato allevatore di Vastogirardi

Sversava in un canale naturale di scolo delle acque meteoriche in località

“Fosso S. Felice” liquami provenienti dal suo allevamento bovino, ma è stato colto “con le mani nel sacco” dai Carabinieri forestali della stazione di San Pietro Avellana che stavano effettuando un servizio di controllo del territorio rurale finalizzato alla prevenzione e alla repressione degli illeciti ambientali.

Per l’allevatore originario di Vastogirardi è scattata immediatamente la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia e dovrà rispondere del reato di gestione illecita di effluenti zootecnici, rischiando l’arresto da tre mesi a un anno.



«La dispersione nell’ambiente di effluenti zootecnici secondo modalità non autorizzate – fanno sapere dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, al comando del tenente colonello Gianluca Grossi – può provocare

effetti negativi sui suoli, sui corpi idrici naturali superficiali e sulle falde freatiche, alterando le loro caratteristiche chimico-fisiche, compromettendone salubrità e integrità ecologica. Per questo motivo i controlli mirati che i carabinieri forestali svolgono a livello provinciale sulla corretta gestione dei rifiuti zootecnici, e di ogni altra tipologia, rimangono un obiettivo operativo prioritario durante tutto l’arco dell’anno».