Migrazioni e molisani nel mondo, se ne discute a Capracotta il 2 agosto

“Migrazioni: Radici nel Futuro” è il titolo del convegno che si terrà a Capracotta il prossimo 2 agosto a partire dalle ore 17 nella Casa della Cultura. L’evento è organizzato da

Italea Molise, in collaborazione con il Comune altomolisano. L’incontro sarà incentrato sull’evoluzione del fenomeno migratorio, un’occasione per esplorare le dinamiche in continuo cambiamento della mobilità, con un focus particolare sulle comunità molisane all’estero. L’iniziativa vedrà dialogare esperti e rappresentanti istituzionali sul valore delle radici culturali e il ruolo delle comunità molisane nella promozione della cultura e del turismo del Molise a livello globale. L’interlocuzione si concentrerà su come valorizzare e supportare queste comunità, creando connessioni tra passato e futuro attraverso il turismo delle radici. I temi trattati includeranno strategie per il rilancio del turismo post-pandemia e le iniziative del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Ai saluti istituzionali del sindaco, Candido Paglione seguiranno gli interventi di Maria Tirabasso (La cultura delle radici e l’importanza delle comunità molisane all’estero); Anna Carme Perrella (Il ruolo del Consiglio dei Molisani nel mondo nella programmazione regionale); Costanza Travaglini (Progetto Italea: le reti territoriali e i Comini delle radici come motore del Turismo delle radici in Italia); Domenico Germano (Progetto per la realizzazione di attività in favore dei corregionali all’estero in occasione dell’anno 2024 dedicato alle radici italiane); Angelo Berardini (Il ruolo delle associazioni molisane all’estero per la promozione della cultura e del turismo).