Minacce e insulti all’ex marito, donna agnonese 69enne a processo

Aveva reso la vita impossibile all’ex marito con continue minacce e insulti, pedinamenti e riprese video, appostandosi sotto la sua abitazione e inviandogli in alcuni casi anche 40 messaggi sul telefono in appena 6 minuti. Per questi motivi una 69enne originaria di Agnone, ma residente in Abruzzo sarà processata il prossimo primo ottobre dal Tribunale di Isernia e dovrà rispondere del reato di minacce. La donna è stata infatti rinviata a giudizio per fatti che risalgono al mese di giugno del 2019. L’ex marito, 75 anni, impaurito dal comportamento della donna era stato costretto a cambiare le sue abitudini e a non uscire più solo da casa.