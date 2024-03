Sanità: in alto Molise torna il pediatra, ma solo un giorno a settimana e scoppia il caso del laboratorio Analisi

Non sarà la risoluzione a tutte le problematiche con le quali da oltre sette mesi convivono i genitori dell’alto Molise complice il pensionamento dell’unico pediatra di libera scelta, ma l’apertura dell’ambulatorio pediatrico all’ospedale Caracciolo è un piccolo segnale di ripresa. Così in attesa che l’Asrem individui lo specialista di base capace di dare continuità settimanale al servizio, la notizia del giorno è quella dell’arrivo del dottor Angelo Pisaturo (in foto) che visiterà, tramite prenotazione (0865.722236 – 0865.722228), ogni martedì della settimana, dalle ore 9 alle 19.

Pediatra-neonatologo, laureato alla Federico II di Napoli, Pisaturo arriva ad Agnone da Piedimonte Matese dove, in passato, ha prestato servizio presso l’ospedale cittadino. Non è tutto, perché da quanto si apprende da fonti ospedaliere, a breve riprenderà anche l’attività ambulatoriale di diabetologia. Intanto si aspetta il sostituto dell’odontoiatra Umberto Cerimele andato in quiescenza.

E da qualche giorno i tecnici Asrem sono al lavoro per smontare la vecchia Tac che verrà sostituita con un apparecchio più tecnologico. Criticità si continuano a registrare per Urologia e Dermatologia prive di professionisti di riferimento, mentre ad oggi non è stata rinnovata la convenzione all’ortopedico Daniele Cerimele che da mesi e in forma gratuita offriva prestazioni all’utenza. Novità anche per il laboratorio Analisi. Ora le prenotazioni per i prelievi devono essere effettuate al Cup-Pass (piano terra dell’ospedale) e non più direttamente al personale amministrativo del laboratorio. I prelievi con i successivi responsi verranno garantiti entro quindici giorni dalla prenotazione. Il laboratorio Analisi potrà assicurare un massimo di 35 esami al giorno.