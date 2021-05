Minaccia gli agenti con un machete e fugge sui tetti, bloccato e disarmato

Personale della Squadra Volante e dell’ufficio anticrimine del commissariato di Lanciano, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Chieti, è intervenuta in zona Santa Maria Maggiore di Lanciano in quanto un ragazzo di anni 25 si era barricato in casa minacciando di uccidere un ostaggio presente in abitazione, secondo quanto da lui stesso riferito.

Il personale verificava che il giovane si trovava da solo ed affacciato al balcone minacciava di morte gli intervenuti con un grosso coltello tipo “machete”, gettando verso di loro oggetti contundenti.

Dopo ripetuti tentativi tesi a farlo desistere dalle sue intenzioni, all’improvviso questi saliva sul tetto dell’abitazione e si dava alla fuga camminando sui tetti delle abitazioni vicine.



Nel frangente riusciva, previa effrazione di una finestra, ad introdursi all’interno di un’altra abitazione vicina dove veniva raggiunto dal personale operante che con prontezza e tempestività lo disarmava e immobilizzandolo prima che si verificassero danni fisici ad alcuno.

Immediatamente veniva fatto trasportare presso il locale ospedale, dove veniva trattenuto a causa delle condizioni di alterazione psico – fisica.

foto di repertorio