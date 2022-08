Minaccia la ex e suo padre, ubriaco aggredisce anche i Carabinieri: 42enne del Chietino finisce in manette

I militari della compagnia Carabinieri di Atessa hanno arrestato un 42enne di Castel Frentano per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie una 36enne di Perano (CH). L’uomo, durante la serata, raggiunto il domicilio dell’ex coniuge, dopo aver tentato di scavalcare il recinto che delimita la proprietà della donna, la minacciava ripetutamente di atti gravemente lesivi più volte indirizzati anche nei confronti del padre della stessa.



Spaventata dagli eventi, la donna chiedeva l’intervento dei carabinieri, al fine di farlo desistere dalle intimidazioni ed allontanare. In quell’occasione l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, alla vista dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Atessa, al comando del capitano Federico Ciancio, reagiva violentemente e perciò veniva tratto in arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per la violazione della misura cautelare cui era sottoposto dall’anno 2021.

Il presunto responsabile, al termine degli accertamenti esperiti, è stato tradotto presso il proprio domicilio, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Lanciano, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale e le valutazioni della posizione in sede cautelare.

Il procedimento penale pende, ovviamente, nella fase delle indagini preliminari.