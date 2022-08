Promesse elettorali mai mantenute, Marco Damilano rilancia su Rai Tre lo spopolamento delle aree interne

Spopolamento e astensionismo, opportunità che mancano e promesse elettorali mai mantenute. Le colpe della politica rispetto all’abbandono dei comuni montani dell’entroterra. Sono i temi trattati dal giornalista Marco Damilano nel corso della prima puntata del nuovo programma “ll cavallo e la Torre“, andato in oda ieri sera su Rai Tre. E per il lancio della trasmissione, Damilano ha scelto un piccolo centro dell’Alto Molise, Pescopennataro, e «le storie di chi abita in un paesino di 233 abitanti, per raccontare l’Italia spezzata alla vigilia delle elezioni, per dare voce al partito più grande, quello dei 16 milioni di italiani che non sanno chi votare».

