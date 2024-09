Minaccia la madre e dà fuoco agli indumenti, ventiduenne finisce in manette

San Vincenzo Valle Roveto (AQ) – È da tempo che inveisce contro la madre per costringerla ad assecondare le sue volontà che poco hanno a che fare con i buoni propositi. La scorsa notte, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 22enne, con alle spalle problemi di tossicodipendenza, è finito agli arresti.

I carabinieri della stazione di Balsorano, che da alcuni mesi seguono la delicata vicenda familiare, sono immediatamente intervenuti alla richiesta di aiuto della donna, 57enne, impaurita dall’ultimo di una sequela di episodi violenti e minacciosi da parte del figlio che, questa volta, ha dato anche fuoco ai propri indumenti adagiati sul pavimento della casa. All’arrivo dei militari, l’atteggiamento del giovane non è cambiato e, per nulla collaborativo, ha riversato le minacce anche nei confronti dei carabinieri, opponendosi agli adempimenti richiesti dagli operanti. Anche per questo è scattato l’arresto e l’uomo dovrà rispondere, oltre che di maltrattamenti verso la madre, anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della nottata sono state completate le formalità dell’arresto e il 22enne, su disposizione del pm in turno alla procura della repubblica di Avezzano, è stato trasferito nel carcere di San Nicola di Avezzano. A breve sarà fissata l’udienza di convalida davanti al gip del tribunale marsicano.