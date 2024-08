Minore straniero aggredisce i Carabinieri, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

L’Aquila – Dallo scorso giugno si era allontanato da una da casa-famiglia del capoluogo, dove era ospite quale minore straniero non accompagnato e si era reso irreperibile. Venerdì, una pattuglia dell’Arma lo ha riconosciuto e lo ha fermato mentre stava per entrare nel terminal bus di Collemaggio, anche perché sul conto del giovane 17enne si doveva procedere a notifiche di atti giudiziari relativi ad altre vicende che lo vedevano coinvolto.

Alla vista della pattugli il ragazzo si oppone con forza al controllo, strattonando e colpendo uno dei militari fino a farlo rovinare a terra, per poi darsi a precipitosa fuga attraverso tutto il centro storico cittadino e terminata nel Parco del castello dove è stato raggiunto e bloccato dagli stessi militari con non poche difficoltà.

Una volta accompagnato in caserma, il 17enne è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un militare è rimasto ferito durante la colluttazione ed ha dovuto ricorrere alle cure mediche, avendo riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi.

La procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trattenimento dell’arrestato all’interno del CPA dell’Aquila in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta oggi davanti al gip del tribunale per ì minorenni, al termine della quale è disposto il trasferimento in carcere in custodia cautelare.