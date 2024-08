Nicola D’Alterio nominato commissario straordinario nazionale per la brucellosi bovina

«A nome personale e dell’intera Giunta regionale porgo gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni a Nicola D’Alterio, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico d’Abruzzo e Molise, che è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri commissario straordinario nazionale per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina. L’incarico del Governo testimonia anche l’alta qualificazione che l’Istituto teramano gode in ambito nazionale e oltre confine. Una nomina che è stata fortemente voluta dal Governo Meloni dopo una approfondita valutazione tecnico-scientifica condotta in seno al ministero della Salute, con il supporto dei Centri di Referenza e di concerto con il Masaf». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

