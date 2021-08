Mobilità elettrica, ad Agnone installate nuove colonnine per ricarica auto ibride

Installazione di un nuovo impianto fotovoltaico e batterie di accumulo utile a soddisfare i fabbisogni dell’utenza in possesso di automobili ibride. Le due colonnine, fruibili attraverso l’utilizzo dell’app E-Mobitaly, che si aggiungono a quelle realizzate dall’amministrazione comunale presso l’autostazione nei pressi del cimitero, sono state impiantate dalla ‘Mastrostefano srl’ nella zona artigianale Giovanni Paolo II.

“La mobilità elettrica non appartiene al futuro ma è realtà – spiega Franco Mastrostefano, amministratore dell’azienda -. La spinta verso una mobilità più sostenibile e gli adeguamenti del mercato, con il costo delle batterie in discesa e l’aumento della loro capacità produttiva, hanno impattato molto sulla nostra decisione. Tuttavia – prosegue – essa non è stata dettata dalla legge del profitto, considerando il luogo e il potenziale bacino di utenza, ma da una scelta etica incentrata sul rispetto delle tematiche ambientali che abbiamo a cuore. La reputiamo un’iniziativa importante capace di diffondere fiducia ai residenti dell’entroterra che spesso recepiscono per ultimi le innovazioni tecnologiche. Crediamo nelle potenzialità del territorio in cui operiamo – conclude – e per questo abbiamo deciso di affrontare le sfide che il mercato ci pone davanti”.