“e quindi uscimmo a rivedere le stelle”: cena in quota sotto le stelle sulle orme dei Sanniti

“e quindi uscimmo a rivedere le stelle” è l’iniziativa del Centro Italico Safinim di Schiavi di Abruzzo in programma per domani 10 agosto. Una giornata itinerante, una sorta di trekking enogastronomico, scientifico e culturale, che avrà come scenario d’eccezione l’area sacra dei templi italici in località Taverna e la cima del Monte Pizzuto trasformata in osservatorio astronomico.

Questo il programma dell’evento:

ore 16,30: ritrovo e visita ai templi italici

ore 17,30: visita al museo archeologico e degustazione miele di produzione locale



ore 20,00: arrivo a Monte Pizzuto

ore 20,30: cena in quota

ore 21,00: osservatorio astronomico con l’ingegner Edoardo Perenich, presidente dell’associazione Astrofili Teatini.



«Per gli associati la quota è di euro 10. – spiegano dal Centro Italico Safinim – Per i bambini la partecipazione è gratuita con la possibilità di usufruire dello scuolabus per gli spostamenti. L’iscrizione annuale all’associazione è pari ad euro 20. L’iscrizione permette ai singoli associati di partecipare agli eventi organizzati dall’associazione, di usufruire della copertura assicurativa e di poter proporre e partecipare attivamente ai singoli progetti che l’associazione promuove durante l’anno».