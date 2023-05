Modelli sociali della Trinità, prospettive e limiti: convegno con il professor Riccardo Ferri

Il Centro Studi Alto Molise di Agnone riprende le sue attività in collaborazione con la diocesi di Trivento nell’ambito del progetto culturale dal titolo “Per Una Società Aperta“. «Protagonista è la fede cristiana nel mistero della Trinità che apre a una riflessione nella quale la relazione viene interpretata come amore e comunione e non scontro. – spiegano gli organizzatori – L’afflato della fiducia nell’altro spinge alla costituzione di una società in cui siano la solidarietà, la fraternità e l’agape a parlare nel dialogo interreligioso, nel rapporto fra uomo e donna, nella relazione con gli immigrati, nella lotta alle diseguaglianze sociali e nel credere all’amore che vince ogni egoismo».



L’appuntamento è per oggi pomeriggio, presso la sala consigliare di Palazzo San Francesco, dalle ore 17.30, con la conferenza “Modelli sociali della Trinità. Prospettive e limiti”, relatore il professor Riccardo Ferri, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. L’introduzione d’apertura è affidata per il Centro studi Alto Molise alla professoressa Michela Miscischia, docente di Teologia Morale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “E. Toniolo” di Pescara, già presidente del Centro Studi. Sarà presente monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento.